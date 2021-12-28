Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Санкт-Петербург (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 28 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с визитом в город Санкт-Петербург для участия во встрече глав государств СНГ.
Как сообщает Trend, в аэропорту «Пулково-2» Санкт-Петербурга главу нашего государства встречали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.
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