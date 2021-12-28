Организован очередной переход из России в Азербайджан 728 соотечественников - МИД

БАКУ /Trend/ - 20-27 декабря 2021 года обеспечен очередной переход из России в Азербайджан по территории Дагестана 728 соотечественников, сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.

«Для осуществления перехода через границу делегация в составе сотрудников МИД, МВД и МЧС Азербайджана находилась в служебной командировке в Дагестане. Члены делегации зарегистрировали 766 соотечественников, ожидающих пропуска через границу, оказали им необходимую консульскую помощь. В результате работы, согласованной с местными структурами России, в соответствии с ежедневной квотой, установленной Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, 22-27 декабря был обеспечен переход на азербайджанскую территорию через государственный погранично - пропускной пункт «Яраг Казмалар – Самур» 728 из 766 зарегистрированных лиц. В целом с 29 января по 27 декабря 2021 года была обеспечена эвакуация 4 217 соотечественников», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)