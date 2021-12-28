Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
БАКУ /Trend/ - 28 декабря в городе Санкт-Петербург Российской Федерации началась неформальная встреча глав государств СНГ.
Как сообщает Trend, во встрече принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Вначале главы государств СНГ сделали совместное фото.
Новость обновляется
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
Азербайджан обратится в ЮНЕСКО для включения балабана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия
Нашей первой целью является создание публичных юридических лиц для усовершенствования управления - Анар Керимов
Обнародованы результаты мониторинга состояния памятников культуры на освобожденных территориях Азербайджана
Создание кинокомиссии внесет вклад в экономическое развитие и туристический потенциал Азербайджана – министр культуры
В следующем году будет представлен полнометражный анимационный фильм азербайджанского производства - Анар Керимов
В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана планируется создание региональных центров культуры
В войсковой части коммандо Сухопутных войск ВС Азербайджана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)
Пашинян и его окружение понимают, что единственный путь Армении – это нормализация отношений с Азербайджаном – Фарид Шафиев
Торговый оборот Бакинской фондовой биржи в 2021 г. достигнет рекордного значения - и.о. председателя правления