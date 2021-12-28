Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обновленного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)

БАКУ/Trend/- 28 декабря был сдан в пользование жителей очередной двор, обновленный в рамках проекта «Наш двор» Общественного объединения IDEA, направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте.

Как сообщает Trend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, в том числе акции посадки деревьев, проведенной во время мероприятия.

В рамках мероприятия, проведенного накануне новогодних праздников, для маленьких жителей благоустроенного двора было организовано особое новогоднее веселье, детям вручены праздничные подарки.

Музыкально-развлекательная программа создала хорошее праздничное настроение, подарила детям много радости.

Обновленный двор охватывает многоэтажные жилые дома в Низаминском районе по адресам: проспект Кара Караева, 12, 14, 16, 18, улица Узбекистана, 8, 6, улица Азера Манафова, 3, 5, улица Кямиля Балакишиева 8а, 11, 15, в которых проживают 1400 жителей.

Главная цель проекта «Наш двор» заключается в экологической чистоте и благоустройстве дворов на территории страны, восстановлении зеленых зон, являющихся основой городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий проживания горожан.

В очередном благоустроенном дворе учтено удобство для передвижения лиц с инвалидностью, созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, в целях эффективного проведения досуга молодежи и создания у них навыка систематического занятия спортом на территории построен стадион с искусственным покрытием для мини-футбола и баскетбола, шахматная площадка, различные спортивные сооружения, детские площадки, установлен теннисный стол, фонтан для развлечения детей в жаркие дни, проложена 300-метровая велосипедная дорожка.

В то же время, на территории установлены 11 беседок, многочисленные скамейки, мусорные бачки, скворечники для птиц и домики для кошек.

С учетом пожеланий и интересов жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий. Наряду с восстановлением существующих на территории растений, посажены 450 саженцев различного вида деревьев и кустов, на территории 4 тысяч квадратных метров заложена полоса озеленения.

Для обеспечения безопасности жителей на территории установлены камеры наблюдения.

Просьба представить Общественному объединению IDEA информацию и рекомендации по благоустройству дворов общих зон проживания в рамках вышеназванного проекта.