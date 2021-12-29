Стремимся к снижению импортозависимости Азербайджана в сфере оборонпрома - ASELSAN

БАКУ /Trend/ - Эффективное использование турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) внесло большой вклад в обретение Азербайджаном Победы в Карабахе. Современные устройства связи и различная другая продукция компании ASELSAN широко и эффективно использовались Вооруженными силамами Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Об этом в интервью Xalq qəzeti сказал глава правления и генеральный директор турецкой компании ASELSAN Халук Горгюн, передает Trend.

Отметив, что Победа Азербайджана в Карабахе неимоверно обрадовала и Турцию, Горгун подчеркнул, что воля и многолетняя подготовительная работа Верховного главнокомандующего ВС, Президента Ильхама Алиева привели Азербайджан к Победе.

"В период этой войны весь мир стал свидетелем нашего братства. Эффективное использование БПЛА внесло большой вклад в Победу в Карабахе. Современные устройства связи и различная другая продукция компании ASELSAN широко и эффективно использовались Вооруженными силами Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Если в оборонной промышленности Турции 20 лет назад соотношение продукции местного производства к зарубежной составляло 20 процентов, то сегодня доля продукции местного оборонпрома в турецкой армии составляет 80 процентов. Наш Президент продемонстрировал невероятную волю в этом вопросе за последние годы", - сказал он.

Горгюн отметил, что сотрудничество между двумя братскими странами продолжается во всех сферах. В оборонной промышленности в приоритете вопросы совместного производства, развития. Между министерством оборонной промышленности Азербайджана и ASELSAN осуществляется совместная производственная деятельность, в частности в области электрооптики и систем ночного видения.

"Думаю, что в будущем в сфере оборонной промышленности будут организованы совместные предприятия, совместное производство продукции. Отмечу, что в этой области есть потребность в выпускниках университетов, которые обладают знаниями в сфере технологий, инноваций, креативным подходом. В связи с этим в 2022 году мы организуем Технофест в Азербайджане. Мы стремимся к снижению внешней зависимости Азербайджана в сфере оборонной промышленности, обеспечению доступа к критическим технологиям посредством проектов трасфера технологий и усилению отрасли за счет создания местной занятости", - подчеркнул он.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)