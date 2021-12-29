МИД Азербайджана в 2021 г. продолжил работу по доказательству преступлений Армении в международной правовой плоскости

БАКУ /Trend/ - В 2021 году МИД Азербайджана продолжил работу по доказательству в международной правовой плоскости преступлений Армении, совершенных во время оккупации азербайджанских территорий.

Об этом говорится в информационном бюллетене МИД Азербайджана по итогам 2021 года, сообщает в среду Trend.

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