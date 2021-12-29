Обнародовано число граждан Азербайджана, репатриированных из Ирака и Сирии

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года в Азербайджан был репатриирован 81 человек (69 детей и 12 женщин), который содержался в лагерях для беженцев и тюрьмах Ирака и Сирии.

Об этом говорится в информационном бюллетене МИД Азербайджана по итогам 2021 года, сообщает в среду Trend.

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