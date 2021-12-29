Азербайджан до сегодняшнего дня оказал помощь почти 80 странам мира – МИД (версия 2)

(первая версия в 12:06)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан до сегодняшнего дня оказал помощь почти 80 странам мира и трем международным организациям.

Об этом говорится в информационном бюллетене МИД Азербайджана по итогам 2021 года, сообщает в среду Trend.

«В течение года была продолжена деятельность в сфере оказания гуманитарной помощи и поддержки развития. Только при координации Агентства содействия международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел в 2021 году гуманитарная помощь была оказана Индонезии, Хорватии, Сент-Винсенту и Гренадинам, кроме того, по линии Организации тюркских государств отправлена вакцина от COVID-19 в Буркина Фасо. В целом до сегодняшнего дня Азербайджан оказал помощь почти 80 странам мира и трем международным организациям. Кроме того, в рамках проекта Исламского банка развития в сфере предотвращения потери зрения в африканских странах, к которому присоединилось и AİDA, в 2021 году в Гвинее, Кот-д’Ивуаре и Нигере были проведены гуманитарные акции. Также благодаря грантовым программам, учрежденным для граждан государств Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, в нынешнем году 40 студентов из 37 стран получили возможность обучаться в азербайджанских вузах. При совместной организации AİDA и Университета ADA в рамках «Программы внешней политики для иностранных дипломатов» был организован тренинг для 15 зарубежных дипломатов», - говорится в бюллетене МИД.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)