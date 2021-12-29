Обнародовано число граждан Азербайджана, репатриированных из Ирака и Сирии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года в Азербайджан был репатриирован 81 человек (69 детей и 12 женщин), который содержался в лагерях для беженцев и тюрьмах Ирака и Сирии.

Об этом говорится в информационном бюллетене МИД Азербайджана по итогам 2021 года, сообщает в среду Trend.

«Также в связи с пандемией коронавируса, исходя из соответствующих поручений и решений руководства Азербайджана, в 2021 году Оперативный штаб, созданный при МИД, в тесном сотрудничестве с Оперативным штабом при Кабмине успешно продолжил свою деятельность по организации эвакуации азербайджанских граждан из-за рубежа, выявлению проблем, с которыми столкнулись наши граждане при въезде и выезде из страны, а также рассмотрению поступивших по этому вопросу обращений. В течение года в ходе приема граждан в МИД было принято свыше 80 тысяч обращений в связи с въездом - выездом, действовала «горячая линия», оказывалась консульская и юридическая помощь. В Оперативный штаб при Кабмине были направлены соответствующие документы с последующим рассмотрением. В течение 2021 года через погранично - пропускной пункт «Яраг Казмалар – Самур» на регулярной основе осуществлялась эвакуация граждан Азербайджана на родину. В нынешнем году был обеспечен переход на территорию Азербайджана 4 217 граждан», - говорится в бюллетене МИД.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)