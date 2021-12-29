Азербайджан с начала 2021 г. подписал 27 международных договоров – МИД (версия 2)

(первая версия в 12:28)

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года Азербайджан подписал 27 международных договоров.

Об этом говорится в информационном бюллетене МИД Азербайджана по итогам 2021 года, сообщает в среду Trend.

«В течение года, помимо соседних стран, были подписаны договоры с Украиной, Беларусью, Эстонией, Болгарией, Сербией, Чехией, Словакией, Хорватией, Венгрией, Пакистаном, Монголией, Катаром, Саудовской Аравией, Индонезией и Испанией - в целом 27 международных документов. Также в 2021 году были учреждены посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине и при Святом престоле», - говорится в бюллетене МИД.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)