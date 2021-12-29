МИД Азербайджана в 2021 г. продолжил работу по доказательству преступлений Армении в международной правовой плоскости (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В 2021 году МИД Азербайджана продолжил работу по доказательству в международной правовой плоскости преступлений Армении, совершенных во время оккупации азербайджанских территорий.

Об этом говорится в информационном бюллетене МИД Азербайджана по итогам 2021 года, сообщает в среду Trend.

«К этим преступлениям относятся целенаправленное и массовое разрушение гражданской инфраструктуры (урбицид), разграбление, разрушение, фальсификация и незаконная транспортировка предметов культурного наследия (культурцид), ущерб, нанесенный окружающей среде и биоразнообразию (экоцид), массовое загрязнение территорий минами и другими взрывчатыми веществами, отказ внести ясность в судьбу лиц, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, нерасследование военных преступлений, совершенных в отношении взятых в заложники или в плен граждан Азербайджана, безнаказанность виновных. В январе 2021 года Азербайджан подал в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Армении. В этой жалобе приведены факты, доказывающие постоянное нарушение Арменией прав граждан Азербайджана, предусмотренных Конвенцией 1950 года о защите прав и фундаментальных свобод человека. В сентябре Азербайджан на основании международной конвенции ООН «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» от 1965 года обратился в Международный суд в Гааге в связи с фактами проведения Арменией в течение длительного времени политики этнической чистки в отношении азербайджанского народа. Седьмого декабря международное правосудие обеспечило ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе действующих на территории этой страны отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев. Суд обоснованно поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав человека азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, состоявшихся 14-19 октября 2021 года», - говорится в бюллетене МИД Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)