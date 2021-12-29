Президент Ильхам Алиев ознакомился с квартирами для семей шехидов и военнослужащих в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 декабря сданы в пользование квартиры для семей шехидов и военнослужащих в зданиях, построенных в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (ГАЖС).

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с квартирами в обоих жилых комплексах.

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