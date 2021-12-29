Азербайджан передал Армении гражданское лицо армянского происхождения
БАКУ /Trend/ - Азербайджан передал Армении гражданское лицо армянского происхождения.
"Сегодня Армении передано гражданское лицо армянского происхождения, а именно Вердян Армен Абрикович (24.04.1971), который ранее заблудился и перешел на территорию, находящуюся под контролем азербайджанских военнослужащих. Оставаясь приверженным принципам гуманизма, Азербайджан передал его Армении", - сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомиссию Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан.
Отметим, что 26 ноября 2021 года Армении было передано еще одно гражданское лицо армянского происхождения.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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