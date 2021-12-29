Усовершенствована организационно-штатная структура азербайджанской армии
БАКУ / Trend / - Для того, чтобы азербайджанская армия вышла на новый этап развития по образцу современных армий, была усовершенствована организационно-штатная структура, создано командование Сухопутных войск и новое воинское объединение.
Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции замначальника пресс-службы минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает в среду Trend.
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