Замминистра обороны Азербайджана посетил подразделения ВВС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров посетил подразделения ВВС Азербайджана, несущие боевое дежурство на освобожденных территориях, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

"Таиров передал личному составу праздничные поздравления министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.Затем были вручены ценные подарки и праздничные гостинцы военнослужащим, отличившимся на службе.За чаепитием заместитель министра рассказал личному составу об историческом значении Отечественной войны, увенчавшейся победой нашей армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, героизме азербайджанской армии и достижениях 2021 года",- говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, затем командующий ВВС ознакомился с социально-бытовыми условиями личного состава и дал соответствующие поручения относительно предстоящей работы. Военнослужащие выразили благодарность главе государства и руководству министерства обороны за оказанное внимание и проявленную заботу.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)