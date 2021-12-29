Программа подготовки Азербайджанского высшего военного училища адаптирована к программам военных училищ Турции - минобороны(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Программа подготовки Азербайджанского высшего военного училища адаптирована к программам военных училищ Турции.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции заместитель начальника пресс-службы минобороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает Trend.

Он отметил, что в 2021 году в азербайджанской армии были реализованы мероприятия по ряду направлений.

"Основное внимание в организации и проведении боевой подготовки уделяется улучшению возможностей и способностей войск согласно боевому назначению, а также координации взаимодействия и совместных действий, повышению профессионального уровня командиров и штабных офицеров. С применением высоких технологий в азербайджанской армии в течение 2021 года проведено до 900 командно-штабных, тактических, специально-тактических и симуляционных учений с подразделениями сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, сил специального назначения и Отдельной общевойсковой армии Нахчывана", - заявил Анар Эйвазов.

Он отметил, что военнослужащие приняли участие в международных соревнованиях, проводимых в России, Казахстане и Иране, а также в ряде международных учений различного назначения, проводимых в Турции, Пакистане, Грузии.

"В области военного образования основное внимание уделяется организации учебной и научной деятельности в учебных заведениях специального назначения и на военно-медицинском факультете Азербайджанского медуниверситета, совершенствованию учебных пособий и предметных программ, а также координации учебного процесса. 10 лицам были присвоены различные ученые звания в области науки ”Национальная безопасность и военные науки". Программа подготовки военных специалистов в Азербайджанской высшей военной школе имени Гейдара Алиева адаптирована к программам, которые применяются в военных школах Национального университета обороны Туреции", - сказал Эйвазов.

Он заявил, что в 2021 учебном году в сфере международного военного сотрудничества также были осуществлены плановые мероприятия.

"В течение года руководством министерства обороны Азербайджана были организованы 10 визитов в зарубежные страны. Обеспечено участие личного состава в 27 международных курсах внутри и 178 - за пределами страны. В рамках двусторонних планов сотрудничества и программы партнерства во имя мира с НАТО в зарубежных странах и Азербайджане в общем было проведено 522 международных мероприятия. Участие миротворческого контингента азербайджанской армии в миссии НАТО “Решительная поддержка” в Афганистане было завершено в августе 2021 года. В 2022 году также планируется проведение тренингов и учений с рядом стран в области международного военного сотрудничества. Также предусматривается участие азербайджанских военнослужащих в двусторонних учениях с Турцией в рамках программ НАТО, в том числе в “Международных армейских играх”, - добавил Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)