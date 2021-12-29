Войска в состоянии готовности для защиты освобожденных территорий Азербайджана - минобороны(версия 2)

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БАКУ / Trend / - Войска в состоянии готовности для защиты освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции замначальника пресс-службы минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает Trend.

"Ежедневная боевая деятельность азербайджанской армии в 2021 году осуществлялась на основе указаний и поручений Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, приказов и директив министра обороны и начальника Генерального штаба по защите земель, территориальных вод и воздушного пространства, в том числе по предотвращению возможных провокаций и выполнению различных боевых задач", - отметил он.

Анар Эйвазов отметил, что с целью организации обороны на освобожденных от оккупации территориях были выполнены поручения по поддержанию войск в боевой готовности.

"Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева реализация реформ в азербайджанской армии продолжилась и в 2021 году. С учетом опыта Отечественной войны осуществляются плановые мероприятия по улучшению войск, оптимизации органов управления, усовершенствованию мобилизационной, оперативной и боевой подготовки. Задачи, поставленные перед азербайджанской армией в этот сложный период, были успешно выполнены с учетом реальной ситуации", - отметил Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)