В 2021 году территория площадью более 13 тысяч гектаров очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов - минобороны Азербайджана(версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:42)

БАКУ / Trend / - В 2021 году территория площадью более 13 тысяч гектаров очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В освобожденных районах Азербайджана продолжаются работы по ускорению разминирования и усилению мер безопасности.

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции замначальника пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает Trend.

Он отметил, что в целях обеспечения безопасного движения транспортных средств на освобожденных территориях инженерными войсками очищаются дороги от мин и снежного покрова, а также прокладываются новые дороги к подразделениям, расположенным в горных и труднодоступных территориях.

"Основные усилия по разминированию направлены на населенные пункты, посевные площади, дороги и объекты инфраструктуры. В течение 2021 года было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 13 тысяч гектаров территории, выявлено и обезврежено до 17 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. В текущем году в Кяльбаджарском районе проложено 220 км дорог, в Лачинском районе - 330 км, а в направлении населенного пункта Зульфугарлы - более 120 км дорог, в целом около 700 км дорог. Работы в этом направлении продолжаются", - сказал замначальника.

По его словам, в ходе реализации мероприятий по медицинскому обеспечению основное внимание было уделено защите и укреплению здоровья личного состава, лечебно-эвакуационной работе, медицинской реабилитации, а также проведению профилактических мероприятий.

"Часть военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны, была направлена за рубеж для проведения обследования и лечения", - заявил Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)