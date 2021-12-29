Усовершенствована организационно-штатная структура азербайджанской армии(версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:49)

БАКУ / Trend / - Для того, чтобы азербайджанская армия вышла на новый этап развития по образцу современных армий, была усовершенствована организационно-штатная структура, создано командование Сухопутных войск и новое воинское объединение.

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции замначальника пресс-службы минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что созданы оперативные воинские части (командо) с целью повышения уровня оперативной и боевой готовности дислоцированных на освобожденных территориях подразделений, а также для выполнения боевых задач в специальных условиях.

"Командо прошли соответствующие подготовительные курсы в Турции. Этот процесс продолжается и в настоящее время. На основе анализа опыта Отечественной войны разрабатываются новые боевые инструкции с учетом модели Вооруженных сил Турции. С привлечением значительного числа военнослужащих на курсы, организованные с участием офицеров Вооруженных сил Турции, подготовка азербайджанских специалистов поднялась на новый уровень", - сказал замначальника.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)