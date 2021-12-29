Вопросы материально-технического обеспечения азербайджанской армии всегда находятся в центре внимания - минобороны(версия 2)

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БАКУ / Trend / - Вопросы материально-технического обеспечения азербайджанской армии всегда находятся в центре внимания.

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции замначальника пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает Trend.

Он отметил, что улучшение социально-бытовых условий воинских частей, которые дислоцированы на освобожденных территориях, является одним из приоритетных вопросов.

"По указу Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, руководство минобороны в течение 2021 года более 30 раз совершало поездки на освобожденные территории для проверки боевой готовности военнослужащих и ознакомления с их социально-бытовыми условиями, а также со строительными работами. В подразделениях, которые расположены в высокогорье, проведены линии беспрерывного электроснабжения, теплой и холодной воды, создан 6-месячный запас продуктов питания, топлива, в связи с зимним сезоном весь личный состав обеспечен теплой одеждой. Вместо ракет и боеприпасов, которые были использованы в Отечественной войне, закуплены новые. Все объединения и части полностью обеспечены боеприпасами", - сказал Эйвазов.

Заместитель начальника также отметил, что с вводом в эксплуатацию около 400 новых объектов военной инфраструктуры различного назначения в воинских частях минобороны созданы благоприятные условия для организации службы войск и боевого дежурства в подразделениях, в том числе для эффективного проведения досуга личного состава.

"Продолжается строительство ряда объектов", - заявил Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)