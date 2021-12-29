В Азербайджане утверждены госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей(Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 29 декабря подписал указ о внесении изменения в закон Азербайджана «О государственной пошлине».

Согласно указу, с 1 января 2022 года меняются госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Согласно поправке, пошлины за комбинацию цифр в государственном регистрационном знаке увеличиваются следующим образом:

для 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008, 009

- разные серии - от 1 500 до 2 000 манатов;

- одна и та же серия - от 2 500 до 3 000 манатов;

для 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

- разные серии - от 1 000 до 1 500 манатов;

- одна и та же серия – от 1 500 до 2 000 манатов;

для 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999

- разные серии – от 500 до 1 000 манатов;

- одна и та же серия – от 1 000 до 1 500 манатов.

За выдачу других государственных регистрационных знаков для автотранспортных средств, за исключением вышеуказанных комбинаций цифр и серий, а также за повторную выдачу государственного регистрационного знака, включая вышеуказанную комбинацию цифр и серий, будет установлена пошлина в размере 30 манатов (раньше было 22 маната).

За выдачу других государственных регистрационных знаков для мототранспорта, тракторов, самоходных машин, предназначенных для использования в строительстве, лесном и сельском хозяйстве, других работах, технологических, гоночных, спортивных и других механических транспортных средств, их прицепов и полуприцепов, пошлина повышается от 11 до 15 манатов.

Согласно закону, также повышаются пошлины за выдачу свидетельства о регистрации.

- для авто-мототранспорта - от 25 до 30 манатов;

- для тракторов, самоходных машин, технологических, спортивных и других механических транспортных средств соревновательного назначения, их прицепов и полуприцепов, предназначенных для использования в строительстве, лесном и сельском хозяйстве и других работах, - от 5 до 10 манатов.

За выдачу специальных пропускных удостоверений о выпуске грузовых транспортных средств и автобусов на определенные участки дорожной сети - от 10 до 15 манатов, за подготовку и согласование схем безопасного движения на объектах, построенных на разделительной полосе автомобильных дорог, – от 10 до 15 манатов, за выдачу выписки из единого государственного реестра автомобильных дорог - от 10 до 15 манатов.