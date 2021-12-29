Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной финансовой помощи малообеспеченным семьям (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря подписал распоряжение о единовременной финансовой помощи малообеспеченным семьям.

Согласно распоряжению, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Новогоднего праздника постановляется:

1.Каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь на 30 декабря 2021 года, предоставить единовременную материальную помощь в размере 100 (сто) манатов.

2.В целях исполнения части 1 настоящего распоряжения:

2.1.из средств, предусмотренных в подпункте 1.6.1.1 Указа Президента Азербайджанской Республики "О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год" от 30 декабря 2020 года номер 1241 для Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, выделить 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) манатов;

2.2.Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики обеспечить выплату единовременной материальной помощи семьям, предусмотренным в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики и Министерству финансов Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.