Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 29 декабря подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям в Азербайджане.

Согласно распоряжению, учитывая необходимость обеспечения частными общереспубликанскими телерадиовещателями в Азербайджанской Республике общественности страны оперативной и полной информацией, доведения до мира правды об Азербайджане, повышения информированности проживающих за рубежом азербайджанцев о Родине, стимулирования их деятельности в области пропаганды культуры, национально-духовных ценностей азербайджанского народа, усиления просветительской линии, повышения профессионализма, а также увеличения технических возможностей телевидения и радио, дальнейшего расширения сферы их охвата, постановляется:

1.В целях оказания дополнительной поддержки осуществлению функционирующими в Азербайджанской Республике частными общереспубликанскими телерадиовещателями вещания через спутник "Azerspace-1" и другие средства из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Национальному совету по телевидению и радио Азербайджанской Республики 4,0 (четыре) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.