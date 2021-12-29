Участникам Отечественной войны будет присвоено звание «Ветеран войны» - Распоряжение (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 29 декабря подписал распоряжение о мерах по присвоению звания "Ветеран войны" лицам, участвовавшим в боевых операциях за территориальную целостность Азербайджана.

Согласно распоряжению, с 1 января 2022 года в порядке, предусмотренном Законом Азербайджанской Республики "О ветеранах", на основании категорий, установленных Кабинетом Министров Азербайджанской Республики, обеспечить присвоение лицам, принимавшим участие в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, звания "Ветеран войны" с вручением удостоверения "Ветеран войны Азербайджанской Республики", а также назначение и выплату в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2019 года номер 641 "Пенсии Президента Азербайджанской Республики ветеранам войны" (далее - пенсия Президента Азербайджанской Республики).

Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

в месячный срок:

1) в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О ветеранах" обеспечить установление категорий лиц, предусмотренных в части 1 настоящего Распоряжения;

2) обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Распоряжением;

3) принять соответствующие меры для предусмотрения в государственном бюджете на 2022 год и последующие годы средств, требуемых для обеспечения выплаты пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам, предусмотренным в части 1 настоящего Распоряжения;

4) решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Министерству обороны Азербайджанской Республики, Министерству внутренних дел Азербайджанской Республики, Министерству юстиции Азербайджанской Республики, Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики, Службе безопасности Президента Азербайджанской Республики, Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики, Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Государственному агентству по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:

С 1 января 2022 года определить список лиц, предусмотренных в части 1 настоящего Распоряжения, и по согласованию с Кабинетом Министров Азербайджанской Республики обеспечить присвоение им звания "Ветеран войны" с вручением удостоверения "Ветеран войны Азербайджанской Республики", а также включение данных об этом в подсистему "Зафар" Централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики;

3.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4.Службе внешней разведки Азербайджанской Республики и Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики с 1 января 2022 года определить список лиц, предусмотренных в части 1 настоящего Распоряжения, и по согласованию с Кабинетом Министров Азербайджанской Республики обеспечить присвоение им звания "Ветеран войны" с вручением удостоверения "Ветеран войны Азербайджанской Республики", а также предоставление не позднее 5 (пяти) рабочих дней данных об этом на бумажных и электронных носителях Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

5.1.с 1 января 2022 года обеспечить назначение и выплату лицам, предусмотренным в части 1 настоящего Распоряжения, пенсий Президента Азербайджанской Республики;

5.2.принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения.

6.Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.