Президент Ильхам Алиев ознакомился с квартирами для семей шехидов и военнослужащих в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 29 декабря сданы в пользование квартиры для военнослужащих в зданиях, построенных в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (ГАЖС).

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с квартирами в обоих жилых комплексах.

Наступили последние дни завершающегося 2021 года. Однако это не означает, что интенсивность государственных мероприятий снизилась. Только в декабре этого года хроника ежедневной деятельности Президента включала 12 официальных приемов, 2 региональных визита, включая Губу, Гадрут и Шушу, зарубежные визиты в Бельгию и Россию. Общее расстояние, преодоленное воздушными путями и автомобильными дорогами, превысило 15 тысяч километров.

Отметим, что одной из отличительных особенностей деятельности Президента Ильхама Алиева является то, что глава государства, несмотря на напряженный график, на месте знакомится с проделанной работой, в том числе в социальной сфере.

Согласно Указу Президента Ильхама Алиева "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" от 2011 года военнослужащие, безупречно прослужившие 20 и более лет, обеспечиваются квартирами за счет государственных средств. На сегодняшний день данной инициативой воспользовались 2208 военнослужащих.

Новый 2022 год встретят в собственных квартирах еще 130 семей военнослужащих. Из них 48 обеспечены квартирами в Говсанском жилом комплексе Государственного агентства жилищного строительства.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в квартирах в Говсанском жилом комплексе.

Затем Президент Ильхам Алиев прибыл в Ясамальский жилой комплекс ГАЖС. В этом комплексе квартиры предоставлены 82 семьям военнослужащих. Глава государства посмотрел квартиры.

Квартиры полностью отремонтированы и оснащены кухонной мебелью. Азербайджан является одной из немногих стран, где реализуется такая государственная программа.

В целом, социальная защита военнослужащих, решение их жилищно-бытовых проблем, улучшение условий службы занимают особое место в процессе армейского строительства в нашей стране. Предоставление очередных квартир накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Новогоднего праздника служит наглядным тому подтверждением.