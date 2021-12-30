Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Иреванской учительской семинарии (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря подписал распоряжение о праздновании 140-летия Иреванской учительской семинарии.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Город Иреван снискал славу как один из крупных научных, просветительских и культурных центров, где исторически проживало коренное азербайджанское население. В городе сформировалась чрезвычайно богатая литературно-культурная среда, принадлежащая азербайджанскому народу. После включения Иреванского ханства в состав царской России сама эта среда сыграла важную роль в том, что здесь уделялось особое внимание светскому образованию. Со второй половины XIX века на Южном Кавказе широкий размах получило просветительское движение. Именно на это время пришлось открытие в регионе школы нового типа, дающей светское образование, - Иреванской учительской семинарии.

Несмотря на то, что Иреванская учительская семинария, начавшая функционировать в ноябре 1881 года, была создана в интересах царского правительства в регионе, подготовленными в течение почти 40 лет высококвалифицированными национальными учительскими кадрами, обладавшими современным мировоззрением и мышлением, она внесла заслуживающий одобрения вклад в сохранение в Иреванском махале, где азербайджанцы составляли большинство, традиционной содержательности и активности общественно-литературной и научно-культурной жизни, вписала запоминающиеся страницы в летопись нашей педагогической мысли. Одним из первых учителей семинарии был выдающийся просветитель Фирудин бек Кочарли, проводивший широкую культурно-просветительскую работу. Среди выпускников семинарии были многие известные личности нашего народа и выдающиеся представители интеллигенции своего времени".

Согласно распоряжению, в целях обеспечения проведения 140-летия Иреванской учительской семинарии постановляется:

Министерству образования Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, связанных со 140-летием Иреванской учительской семинарии.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.