БАКУ /Trend/ - В результате армянского обстрела в Агдаме ранен сотрудник Bakcell, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Как сообщается, 29 декабря, около 16:00, в прокуратуру Агдамского района поступила информация об огнестрельном ранении жителя Баку Рагимли Анара Магомед оглу, 1993 года рождения, полученном на освобожденной территории Агдамского района под названием «Йедди хырман».

«В результате предварительного расследования было установлено, что Анар Рагимли получил ранение в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил, когда выполнял свои служебные обязанности на указанной территории. По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.3, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11, 228.3 и другим статьям УК Азербайджана. В настоящее время следствие по делу продолжается», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)