Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил воинские части в Кяльбаджарском районе (ФОТО) (версия 2)

Политика 30 декабря 2021 09:46 (UTC+04:00)

(первая версия в 09:22)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджана первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Кяльбаджарском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

«Начальник Генштаба азербайджанской армии ознакомился с условиями, созданными для военнослужащих и сотрудников штаба соединения, осмотрел новую столовую. Велиев поинтересовался социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу на территории на высоте до 3 400 метров над уровнем моря на государственной границе с Арменией, понаблюдал с командно-наблюдательного пункта за деятельностью противоположной стороны, дал дополнительные указания по организации и проведению боевого дежурства. Отобедав вместе с военнослужащими, начальник Генштаба от имени руководства минобороны поздравил их с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

В заключение отличившимся на службе военнослужащим были вручены ценные подарки от имени министра обороны», - говорится в информации министерства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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