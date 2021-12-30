Милли Меджлис примет обращение к азербайджанцам мира

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана создал редакционную комиссию для подготовки обращения к азербайджанцам мира, сообщает в четверг Trend.

Об этом сообщила в четверг председатель парламента Сахиба Гафарова на его пленарном заседании.

По ее словам, в состав комиссии вошли семь человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)