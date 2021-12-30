БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил ряд международных документов, сообщает в четверг Trend.

Так, на сегодняшнем заседании парламента обсуждались законопроекты об утверждении соглашения между Азербайджаном и организациями Группы Всемирного банка по созданию и деятельности офисов в Азербайджане, утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере, а также об утверждении «Протокола о внесении изменений в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой мобильной связи».

После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)