Парламент Азербайджана утвердил ряд международных документов
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил ряд международных документов, сообщает в четверг Trend.
Так, на сегодняшнем заседании парламента обсуждались законопроекты об утверждении соглашения между Азербайджаном и организациями Группы Всемирного банка по созданию и деятельности офисов в Азербайджане, утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере, а также об утверждении «Протокола о внесении изменений в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой мобильной связи».
После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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