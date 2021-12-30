В 2021 г. парламент Азербайджана принял 91 закон
БАКУ /Trend/ - Состоялось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в четверг Trend.
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что во время осенней сессии было проведено 16 пленарных заседаний, принят 91 закон, внесены поправки в 74 закона. В целом, в 2021 году было проведено 38 пленарных заседаний.
Спикер парламента отметила, что по линии Милли Меджлиса в 14 зарубежных странах были проведены дни памяти шехидов.
Также Гафарова заявила, что во время осенней сессии парламент принял много новых и важных законов, в некоторые законы были внесены дополнения и поправки.
"Милли Меджлис в полном объеме выполнил полномочия, предусмотренные законодательством", - сказала Сахиба Гафарова.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)