Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - От имени Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой направлено поздравительное письмо по случаю отмечаемых 31 декабря Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)