Утверждена поправка к Договору о финансировании по проекту создания Национального парка Самур-Ялама

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении поправки к Договору о финансировании по проекту "Создание Национального парка Самур-Ялама" в рамках Экорегиональной программы охраны природы для Южного Кавказа между министерством финансов, представляющим Азербайджан, и KfW.

В документе говорится, что утверждается поправка, подписанная в форме обмена письмами 22 марта и 7 июля 2021 года.