Проверено материально-техническое снабжение личного состава ВС Азербайджана на освобожденных территориях (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 16:57)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и.о. начальника штаба материально-технического снабжения генерал-майор Гадир Насибов посетил освобожденные территории, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

Поинтересовавшись социально-бытовыми условиями, материально-техническим обеспечением, морально-психологическим состоянием личного состава, Насибов дал поручения в связи с проводимыми здесь ремонтно-строительными работами.

Встретившись с военнослужащими, несущими боевое дежурство на освобожденных территориях, генерал-майор Гадир Насибов от имени руководства Министерства обороны поздравил личный состав с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал крепкого здоровья и успехов в почетной службе.

Военнослужащим были вручены праздничные гостинцы. Отмечено, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева ускоренными темпами продолжается работа, направленная на улучшение социально-бытовых условий военнослужащих.

В заключение были донесены соответствующие поручения министра обороны по дальнейшему улучшению обеспечения личного состава и качественному проведению ремонтно-строительных работ.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)