Проверена боеготовность воинских частей ВС Азербайджана, дислоцированных в Лачинском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджана первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Лачинском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

На встрече с личным составом, несущим службу в горной местности со сложным рельефом и в суровых климатических условиях, начальник Генерального штаба дал поручения по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию на высоком уровне боеготовности на государственной границе, в том числе в направлении озера Гарагёль.

Затем состоялось служебное совещание с участием личного состава войскового объединения, были проанализированы итоги 2021 года. До внимания участников совещания были доведены задачи, поставленные перед азербайджанской армией Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым и министром обороны, а также работа, проводимая в направлении улучшения социально-бытовых условий и морально-психологического состояния военнослужащих. Были даны поручения по совершенствованию служебно-боевой деятельности.

На совещании было зачитано распоряжение Президента Азербайджана о присвоении полковнику Мунасибу Бабаеву высшего воинского звания «генерал-майор», выражено пожелание успехов в дальнейшей службе, донесены поручения и рекомендации министра обороны в связи с более эффективной организацией служебной деятельности.

В заключение начальник Генерального штаба от имени руководства министерства обороны поздравил личный состав с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)