Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху
БАКУ / Trend / - 30 декабря состоялся телефонный разговор между главами министерств иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и России Сергеем Лавровым, сообщает Trend.
Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений.
Стороны, уделив внимание последним событиям в регионе, в том числе состоявшейся в Москве учредительной встрече механизма консультаций 3+3, а также встрече представителей азербайджанской и армянской общественности, поделились мнениями.
Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и другие темы, представляющие взаимный интерес.
В ходе телефонного разговора министры обменялись поздравлениями по случаю Нового года.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)