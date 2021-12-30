Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху

БАКУ / Trend / - 30 декабря состоялся телефонный разговор между главами министерств иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и России Сергеем Лавровым, сообщает Trend.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений.

Стороны, уделив внимание последним событиям в регионе, в том числе состоявшейся в Москве учредительной встрече механизма консультаций 3+3, а также встрече представителей азербайджанской и армянской общественности, поделились мнениями.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и другие темы, представляющие взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора министры обменялись поздравлениями по случаю Нового года.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)