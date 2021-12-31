Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает Trend, в этой связи глава государства поделился публикацией в Facebook и Twitter.
На опубликованной фотографии изображен город Шуша.
"C Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом", - говорится в публикации главы государства.
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