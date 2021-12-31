Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Trend, в этой связи глава государства поделился публикацией в Facebook и Twitter.

На опубликованной фотографии изображен город Шуша.

"C Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом", - говорится в публикации главы государства.