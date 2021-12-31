Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым Годом (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, сообщает Trend.
«C Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. 31.12.2021»,- говорится в публикации.
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым Годом (ФОТО)
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