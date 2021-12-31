Азербайджанские военнослужащие завершили курс коммандо в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Турции прошла церемония завершения курсов коммандо для азербайджанских военнослужащих.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В министерстве сообщили, что церемония выпуска 360 азербайджанских военнослужащих, прошедших "Базовый курс коммандо", прошла в Командовании горно-штабной школы и учебного центра в районе Эгирдир провинции Ыспарта.