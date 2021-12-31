Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть великий Аллах хранит нашу страну, наш народ и всех наших друзей! (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Дорогие сестры и братья!

Огромное вам спасибо за ваши поздравления и добрые пожелания! Примите и наши самые искренние поздравления! Пусть улыбка не спадает с ваших лиц, пусть печаль обходит стороной! Желаем вам в новом году крепкого здоровья, исполнения желаний, много света и любви! Пусть великий Аллах хранит нашу страну, наш народ и всех наших друзей!

С любовью,

Ваша MEHRİBAN».