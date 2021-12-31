Президент Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом города Шуша"

БАКУ/Trend/- В 2022 году мы отметим 270-летие города Шуша. В 1752 году Панахали хан основал Шушу, и в новом году мы торжественно отметим этот юбилей. Учитывая эту славную дату и с целью ускорения восстановления Шуши, я объявляю новый год "Годом города Шуша".

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Как вам известно, сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Уверен, что азербайджанцы мира отмечают этот праздник с воодушевлением. Уже второй год они отмечают его с воодушевлением. Я знаю, что период оккупации и все, что было связано с ней, причиняли большие страдания и азербайджанцам, проживающим за рубежом. Потому что при общении с армянами в различных странах их высокомерные взгляды причиняли боль азербайджанцам мира. А сейчас ситуация полностью изменилась. Мы никогда не были высокомерными, но всегда ощущали свою силу. Уверен, что сегодня азербайджанцы мира во всех странах, где они проживают, ходят с высоко поднятой головой и по праву гордятся своей исторической родиной – Азербайджаном.

Дорогие соотечественники, как я уже отметил, нынешний год был успешным для нашей страны. Уверен, что 2022 год также будет успешным, потому что единство, солидарность и прекрасная атмосфера в стране обеспечат нам эту реальность. А я как Президент, Верховный главнокомандующий всегда буду стоять на страже интересов Азербайджана, делать все возможное для всестороннего развития нашей страны, наращивания ее военной мощи, обеспечения лучшей жизни для граждан.

От всей души поздравляю вас. С праздником!»- сказал глава государства.