Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении группы военнослужащих

БАКУ /Trend / - Информация о якобы ранении группы военнослужащих азербайджанской армии, оставшихся под снежной лавиной, которая распространена в соцсетях, является ложной, говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Trend.

"Также сообщаем, что сегодня в 17.40 в результате потери управления военной машиной получили легкие ранения военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Абдуллаев Джейхун Гусейн оглу и солдат Гасанзаде Сулейман Али оглу. Угрозы жизни обоих военнослужащих нет. Еще раз обращаясь к представителям СМИ, рекомендуем не распространять непроверенную информацию", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)