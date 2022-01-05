Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении группы военнослужащих

Политика 5 января 2022 20:39 (UTC+04:00)
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении группы военнослужащих

БАКУ /Trend / - Информация о якобы ранении группы военнослужащих азербайджанской армии, оставшихся под снежной лавиной, которая распространена в соцсетях, является ложной, говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Trend.

"Также сообщаем, что сегодня в 17.40 в результате потери управления военной машиной получили легкие ранения военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Абдуллаев Джейхун Гусейн оглу и солдат Гасанзаде Сулейман Али оглу. Угрозы жизни обоих военнослужащих нет. Еще раз обращаясь к представителям СМИ, рекомендуем не распространять непроверенную информацию", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В районе аэропорта Багдада предотвратили ракетную атаку на военный лагерь
В районе аэропорта Багдада предотвратили ракетную атаку на военный лагерь
Спецпрокуратура Франции по делам терроризма расследует взрыв на ралли Париж - Дакар
Спецпрокуратура Франции по делам терроризма расследует взрыв на ралли Париж - Дакар
Беспилотники США атаковали наземные цели в Сирии
Беспилотники США атаковали наземные цели в Сирии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения Казахстан 21:45
В Анкаре откроется центр разработки отечественных самолетов Турция 21:28
Названа дата первой встречи спецпредставителей Армении и Турции Политика 20:53
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении группы военнослужащих Политика 20:39
В Азербайджане будут организованы аукционы по приватизации Экономика 20:04
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за декабрь Общество 19:42
AZAL отменяет рейсы в Алматы Общество 19:35
Азербайджанские мастера искусства приняли участие в Expo Dubai 2020 (ФОТО/ВИДЕО) Общество 19:33
Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны - Микаил Джаббаров Экономика 18:52
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и ABADA расширяют выход местных автоперевозчиков на международный рынок грузоперевозок Транспорт 18:33
Казахстан сократил поставки нефтепродуктов в Грузию Грузия 18:26
Директор Русской драмы Адалет Гаджиев подвел итоги 2021 года и поделился ближайшими планами на 2022 год Интервью 18:21
Художница из Азербайджана и Германии отмечена призом Олимпийских игр в области искусства (ФОТО) Культура 17:53
В Азербайджане с начала 2022 г. аннулированы скидки на перевозку определенных грузов ж/д транспортом - АЖД Экономика 17:39
Meta оспорит решение британского регулятора о необходимости продажи сервиса Giphy США 17:37
Президент Казахстана вступает в должность председателя Совета безопасности Казахстан 17:35
Предприятие из Туркменистана экспортирует пластмассовые плиты Бизнес 17:10
Будут организованы "Маршруты Победы" в Карабах - председатель Государственного агентства по туризму Экономика 17:04
Правительство Азербайджана делает все необходимое для минимизации последствий роста цен - министр Экономика 16:57
Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, значительно улучшились - министр Экономика 16:50
ОПЕК+ обеспечивает необходимую стабильность и предсказуемость на рынке нефти – французский эксперт Энергетика 16:45
Экономика Азербайджана близка к восстановлению на допандемическом уровне - Микаил Джаббаров Экономика 16:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:40
В Азербайджане выявлены еще 553 случая заражения коронавирусом, вылечились 736 человек Общество 16:34
В районе аэропорта Багдада предотвратили ракетную атаку на военный лагерь Арабские страны 16:25
Туркменский госконцерн закупит оборудование Тендеры 16:04
Министр здравоохранения Израиля объявил об изменении порядка проверок на коронавирус Израиль 15:59
В Азербайджане значительно сократилось число обращений в скорую помощь в связи с коронавирусом Общество 15:51
В Чехии флюрона-штамм зафиксировали еще весной 2020 года Европа 15:46
В праздничные дни в Баку было до 3 300 вызовов скорой помощи Общество 15:38
SOFAZ увеличил объем реализованной на аукционах валюты более чем на 55% Энергетика 15:25
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане Общество 15:24
Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством Политика 15:11
Турция внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане Турция 15:06
TBC Capital оценил показатели экономического роста Грузии Грузия 14:57
Фермерское хозяйство на западе Туркменистана намерено увеличить поголовье крупного рогатого скота Бизнес 14:53
Для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны представлена новогодняя программа (ФОТО) Социум 14:51
Сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи - комендатура Алматы Казахстан 14:46
Федерация гимнастики Азербайджана готовится к проведению национальных соревнований Общество 14:46
ПО "Азеригаз" об обнулении показателей газовых счетчиков Общество 14:35
Названы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 14:32
Названо число действующих в Азербайджане религиозных структур Общество 14:28
В столице Казахстана введен режим чрезвычайного положения Казахстан 14:11
Исследование «Лаборатории Касперского»: жизненный цикл более трети фишинговых страниц не превышает 24 часов ИКТ 13:53
В Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана рассказали о нововведениях в пакете услуг в 2022 году Общество 13:42
В Азербайджане продолжается прием заявок на получение студенческих кредитов Общество 13:39
Такси на Дубровку вызывали? Веселый юбилей Эльчина Иманова (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 13:31
Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана об истечении льготного периода для работодателей и работников Экономика 13:30
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 13:24
В Азербайджане прошла регистрацию еще одна "дочка" ЛУКОЙЛ Экономика 13:19
В январе-ноябре 2021 года в медицинские учреждения Азербайджана обратилось почти 4 млн человек Общество 13:18
В праздничные дни электрички Баку-Сумгайыт перевезли более 21 тыс. пассажиров Общество 13:13
SOCAR назвала планируемый объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск Энергетика 13:08
Узбекистан в разы увеличил импорт мяса и субпродуктов Узбекистан 13:08
В России выявили 15 772 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:54
Межпланетное путешествие в Баку - неожиданные повороты и волшебство (ФОТО) Культура 12:51
В Баку началось строительство велосипедной дорожки длиной 7,5 км Общество 12:37
Обязательства коммерческих банков Грузии достигли почти $17 млрд Грузия 12:26
SOCAR готовится к получению газа в Астаре в рамках своповых поставок из Туркменистана Энергетика 12:13
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Около 58 тысяч зараженных Израиль 12:12
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2022 года в Азербайджане «Годом города Шуша» Политика 12:08
В Азербайджане стоимость перевезенных воздушным транспортом грузов незначительно выросла за год Транспорт 12:00
В лечебные учреждения Алма-Аты обратились 190 человек Казахстан 11:57
В Азербайджане стоимость перевезенных автотранспортом грузов превысила $8 млрд Транспорт 11:52
МИД РФ заявил, что внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане Россия 11:48
Узбекская авиакомпания приостановила рейсы в казахстанский город Узбекистан 11:46
ВВП Грузии демонстрирует рост в годовом исчислении – Galt & Taggart Грузия 11:37
В Азербайджане предложили ввести новую школьную форму спортивного стиля (Эксклюзив) Общество 11:26
Экспорт молочной продукции из Узбекистана вырос более чем вдвое Узбекистан 11:18
В Азербайджане усилены меры контроля за ценами на муку и хлеб Экономика 11:12
В Туркменистане ведется строительство более 180 тепличных комплексов Строительство 11:08
В минэнерго Ирана сообщили о планах с Азербайджаном максимально использовать потенциал реки Араз Экономика 11:05
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:57
Генпрокуратура Казахстана призвала граждан соблюдать законные требования правоохранителей Казахстан 10:53
Центробанк Азербайджана выдал лицензию еще одной инвесткомпании Финансы 10:50
В Казахстане введут госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель Казахстан 10:46
Стоимость азербайджанской нефти превысила $82 за баррель Энергетика 10:37
В Лебапском регионе Туркменистана откроется цех по производству кальцита Строительство 10:31
Введен режим ЧП в Алматинской области Казахстана Казахстан 10:30
В Генпрокуратуре Азербайджана произведена кадровая перестановка Общество 10:19
В Азербайджане запрещено использование еще одного лекарственного препарата Общество 10:17
Спецпрокуратура Франции по делам терроризма расследует взрыв на ралли Париж - Дакар Европа 10:14
ЦБ Азербайджана выдал лицензию НБКО SF Azerbaijan Финансы 10:12
В США заявили о необходимости проверок работы JBS США 10:10
Google купил израильский стартап за полмиллиарда долларов Израиль 10:06
В Азербайджане стоимость перевезенных ж/д транспортом грузов превысила $2,8 млрд Транспорт 10:04
Стоимость морских грузоперевозок Азербайджана возросла на более чем 20% Транспорт 09:55
Казахстанское АО объявило тендер на аренду легковых автомобилей ИКТ 09:52
Европа может остаться без газа через два месяца Европа 09:43
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 января Финансы 09:42
В Турции назвали срок сдачи в эксплуатацию высокоскоростной железной дороги (Эксклюзив) Турция 09:09
У берегов Турции произошло сильное землетрясение Турция 08:54
Sony создаст подразделение по разработке электромобилей Другие страны 08:47
95 сотрудников органов внутренних дел Казахстана пострадали в ходе незаконных акций Казахстан 08:32
Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков - региональный менеджер (Интервью) (ВИДЕО) Экономика 08:27
В Казахстане задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Казахстан 08:19
МИД Турции призвал Грецию соблюдать международные соглашения и законы Турция 08:17
Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации Казахстан 08:03
Тунец весом 211 кг продан в Японии за $145 тыс. Другие страны 07:55
Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли - Токаев Казахстан 07:45
Все новости