Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в азербайджанской армии продолжаются работы, направленные на повышение профессионализма личного состава, говорится в сообщении.

В 2022 учебном году планируется участие азербайджанских военнослужащих более чем в 30 международных учениях и соревнованиях.

Eternity-2022, EFES-2022, "Несокрушимое братство-2022", "Зимние учения-2022", "Международные армейские игры-2022" и другие международные учения и соревнования в результате взаимного обмена опытом окажут позитивное влияние на расширение знаний и улучшение навыков задействованных в них азербайджанских военнослужащих, отмечается в сообщении.

Кроме того, в 2022 году предусмотрено участие азербайджанских военнослужащих в различных международных семинарах и конференциях, говорится в информации минобороны.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)