В Азербайджане между минобороны и Военной прокуратурой подписан план совместных мероприятий

БАКУ /Trend/ - В целях укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения преступных деяний в азербайджанской армии между министерством обороны и Военной прокуратурой подписан план совместных мероприятий на 2022 год, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом определены сроки и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, предусмотренных в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях министерства обороны с участием различных категорий военнослужащих, будут проведены мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, устранение имеющихся проблем.