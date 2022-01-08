Иностранные эксперты считают присутствие сил ОДКБ в Казахстане незаконным

БАКУ /Trend/ - В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. Акции, начавшиеся из-за роста цен на топливо, постепенно переросли в массовые беспорядки. В стране уже отправили в отставку правительство.

В нескольких регионах Казахстана, а также в столице страны Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В частности, в Мангистауской и Алматинской областях с 23:00 до 7:00 действует комендантский час. Режим ЧП будет действовать до полуночи 19 января.

5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ в связи с ситуацией в стране. Он назвал митингующих террористическими бандами и заявил, что они прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан. Военные России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана вошли в состав миротворческого контингента. Западные эксперты считают, что присутствие сил ОДКБ в Казахстане является незаконным и противоречит уставу этой организации.

Как сказала Trend американский эксперт и аналитик Ирина Цукерман, присутствие ОДКБ в Казахстане превышает юридические полномочия организации и подразумевает, что вовлеченные стороны попытаются выдвинуть несостоятельную теорию для оправдания своего присутствия, согласно которой внутренние беспорядки были актом провокации иностранных держав, таких как страны Запада.

«Правительство Казахстана назвало протестующих «террористами» и обратилось к ОДКБ за помощью в урегулировании беспорядков. Заявление о вмешательстве некоторых иностранных держав дало ОДКБ удобный предлог для установления долгосрочного или постоянного присутствия в этой стратегически важной стране, богатой энергоносителями», - отметила она.

Цукерман считает, что все эти события следуют по хорошо известной схеме межэтнического и фракционного подстрекательства со стороны ОДКБ, которая основана на модели, когда-то использованной Советским Союзом для создания внутренних разногласий в различных странах.

Она отметила, что 20 января 1990 года, когда советские войска вторглись в Азербайджан, грабили и убивали местных жителей, является лишь одним из исторических прецедентов злоупотребления властью и гегемонистских амбиций.

Как сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, чтобы понять, насколько законным был ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан, следует ознакомиться со спецификой формулировок устава ОДКБ. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники обязуются предоставить ему необходимую помощь.

Таким образом, юридическое обязательство принимает форму договорного в виде помощи другой стране - участнице в случае внешней угрозы. События в Казахстане же являются внутренним делом этой страны, при этом вмешательство ОДКБ с политической точки зрения трудно оправдать.

По его словам, в Казахстане говорят о внешней агрессии и террористической угрозе для оправдания интервенции ОДКБ. Но, как отметил наш собеседник, ОДКБ приняла решение о вводе миротворцев в Казахстан исходя из просьбы Президента Касым-Жомарта Токаева.

Экс-посол США в Азербайджане подчеркнул, что между интервенцией сил ОДКБ в Казахстан и кровавыми событиями 20 января 1990 года в Баку есть определенное сходство.

"Напомню, ввод боевых частей армии СССР в Баку был одобрен Москвой для подавления масштабных выступлений народных масс. В случае с Казахстаном интервенцию осуществляет блок ОДКБ", - резюмировал Мэтью Брайза.

Ущерб, нанесенный на данный момент бизнесу в Казахстане в результате массовых беспорядков, превышает 88,1 миллиарда тенге (примерно 200 миллионов долларов). В 10 регионах страны выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных на 1 091 объекте. Из них в Алматы - 856 субъектов, расположенных на 1 027 объектах.

Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число доставленных на этот час составляет 4 404 человека.