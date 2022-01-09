После Победы Азербайджана в Карабахе мы предпринимаем шаги для процесса нормализации на Кавказе - Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - Достаточно взглянуть на итоги 2021 года, чтобы увидеть динамику во внешней политике Турции.
Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в выступлении на заседании консультативной группы анкаринской областной организации правящей Партии справедливости и развития в Анталии.
Говоря о славной Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне, министр сказал, что нормализация отношений со странами является приоритетом внешней политики Турции. «После Победы Азербайджана в Карабахе мы предпринимаем шаги по нормализации на Кавказе. Нормализация отношений со странами, с которыми мы десятилетиями испытывали проблемы, является важным направлением», - отметил министр.
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