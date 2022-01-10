МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Казахстану.
Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.
"В связи с 10 января - днем общенационального траура в Казахстане выражаем соболезнования семьям и близким погибших в регионах братской страны в результате трагических событий. Желаем Казахстану мира, стабильности и благополучия", - говорится в публикации.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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