Год без Эльхана Алескерова: такие личности остаются в истории

БАКУ /Trend/ - Прошел год с того дня, как не стало Эльхана Алескерова.

5 января 2021 года скончался от коронавируса создатель и директор Международного экспертного совета Baku Network, доктор философии, ученый, дипломат, офицер, участник первой Карабахской войны Эльхан Алескеров.

Для азербайджанского общества уход личности такого масштаба, как Эльхан Алескеров – невосполнимая потеря. Время не лечит, а лишь усугубляет осознание потери, когда уходят такие значимые люди. Близкие, друзья, сослуживцы в годовщину смерти почтили память Эльхана Алескерова, отдавая дань безмерного уважения и благодарности за его огромный труд, ценный опыт и особый вклад в дело служения своей стране.

Свои глубокие знания, огромный профессиональный потенциал, накопленный за годы службы в сфере разведки, дипломатии, работы на научном и информационном направлении, он всецело отдавал обществу.

С его именем связано создание таких важных для азербайджанского общества организаций и направлений деятельности, как Общество "Дружба" по культурным связям с зарубежными странами, где он работал в качестве заместителя председателя, Общество "Ветен" («Родина» - авт.) по культурным связям с зарубежными странами, в котором он также был на руководящих и инициативных позициях, а также учреждение центра «Кавказская Албания» и аналитического центра «Кавказ».

Эльхан Алескеров был участником Карабахской войны, имел воинское звание полковника, был членом Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана и, безусловно, внес определенный вклад в обеспечение безопасности страны в самые сложные периоды истории современного Азербайджана. Большую часть своей жизни, на каком бы направлении ни служил – военном, дипломатическом, информационном, он посвятил достижению Победы Азербайджана в Карабахской войне. И эту Победу он успел увидеть. Эльхан Алескеров по праву относится к числу тех героев войны, имя которых будет вписано в историю страны. Он оставил после себя несколько монографий, ряд статей и исследований по истории Карабахской войны, основанных на документальных источниках, которые, безусловно, будут востребованы как нынешним, так и последующими поколениями для доказательства исторической справедливости, которая была и остается на стороне Азербайджана.

Эльхан Алескеров многое сделал в Азербайджане и для Азербайджана. Он способствовал продвижению интересов Азербайджана за рубежом на всех уровнях, где мог проявить свой многогранный потенциал как профессионал и общественный деятель. Эльхан Алескеров оставил о себе добрую память не только в Азербайджане, его знали и уважали во многих странах мира, где он работал или представлял Азербайджан - в Турции, Голландии, России, Америке, Казахстане, Грузии и многих других странах и обществах. В течение этого года на многих уровневых международных встречах вспоминали Эльхана Алескерова. Он относился к числу тех людей, которые формировали уважение к Азербайджану. Показателен и тот факт, что год назад в голландском городе Остервейк, отдавая дань памяти Эльхана Алескерова, на здании мэрии в день его кончины вывесили азербайджанский флаг.

Эльхан Алескеров внес огромный вклад в формирование патриотической азербайджанской диаспоры, выстраивал связи соотечественников с исторической Родиной. В период дипломатической службы в Голландии он увековечил память об азербайджанце Мамеде Мамедове - герое Голландии, а также о 22 азербайджанских военнопленных Второй мировой войны, оказавшихся на территории европейских стран. Эльхан Алескеров защитил память и заслуги выдающегося азербайджанского разведчика Мамедгусейна Асадова, его подвиг в ходе тегеранских событий 1943 года.

Эльхан Алескеров был членом Союза писателей Азербайджана. Свою докторскую работу он посвятил произведению «Али и Нино» - его исследование истории создания этого бессмертного произведения является уникальным, поскольку ему удалось не только установить истинного автора, но и проследить его связь с Азербайджаном.

Один из последних проектов Эльхана Алескерова - Международный экспертный совет Baku Network. Он стал одним из ведущих экспертных центров Азербайджана, узнаваемым и накопившим немалый авторитет на международном уровне. Эльхан Алескеров внес огромный вклад в коммуникационную и информационную работу на платформе АМИ Trend, Baku Network, на всех медийных площадках, в том числе зарубежных, где раскрывал, доводил до широкой международной аудитории позицию Азербайджана.

Эльхан Алескеров прошел большой жизненный путь и на каждом этапе этого пути оставил свой созидательный вклад. Эльхан Алескеров по праву занимает свое почетное место в истории современного Азербайджана и в памяти тех, с кем соприкасался и работал в течение всей своей достойной жизни.

Заместитель генерального директора АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде