Сахиб Алакбаров награжден орденом "Шохрат"

Политика 10 января 2022 20:58 (UTC+04:00)
Сахиб Алакбаров награжден орденом "Шохрат"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Сахиба Нураддин оглу Алакбарова орденом "Шохрат" за плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.

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