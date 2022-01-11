Организация тюркских государств вновь подтвердила твердую поддержку Казахстану – ЗАЯВЛЕНИЕ (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Принято заявление по итогам внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц и стран - наблюдателей в Организации тюркских государств, сообщает во вторник Trend.

Организация в своем заявлении вновь подтвердила твердую поддержку Казахстану.

На заседании под председательством министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу выступили заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто и генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев.

Авторы заявления выражают соболезнования родным и близким погибших в результате событий в Казахстане и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. В документе вновь подтверждена солидарность с Казахстаном и твердая поддержка стране и братскому казахскому народу.

В заявлении подчеркивается значимость мира и стабильности в Казахстане, что жизненно важно для стабильности и безопасности в регионе и за его пределами.

В документе осуждаются акты насилия и вандализма, которые создают угрозу жизни людей, нарушают общественный порядок и наносят ущерб имуществу.

В заявлении выражается уверенность в способности казахстанского правительства быстро восстановить общественный порядок и нормализовать ситуацию в стране.

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